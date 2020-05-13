Чубайс раскрыл становой хребет России

Основой для выхода России из кризиса должно стать развитие инновационной экономики. Такое мнение высказал глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Его слова приводит ТАСС.

Раскрывая подробности, Чубайс уточнил, что ситуация с резким падением цен на энергоносители стала вызовом национальной безопасности страны. «ТЭК на сегодня — 20 процентов ВВП, 40 процентов бюджета и 60 процентов экспорта. Это становой хребет. Он под риск попал», — пояснил он.

Глава «Роснано» добавил, что кризис в стране должен «прозвучать набатным колоколом». Он уверен, что главная задача сейчас состоит в том, чтобы государство пересмотрело отношение к инновационной экономике.

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Кризис в Росиии обусловлен двумя факторами: пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Ранее Чубайс уже говорил о том, что цифровая экономика в стране в сложившихся обстоятельствах вырастет. «Происходит, знаете, такое "принуждение к цифре". Нас жизнь подтолкнула к этому жесткой рукой, но мы так или иначе переживем все эти страсти с коронавирусом. И я думаю, что апгрейды технологические и апгрейд психологический отчасти останутся», — сказал он.

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