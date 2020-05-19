Данные о продаже масок из китайской гуманитарной помощи признали фейком

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту распространения ложной информации о продаже в Москве масок из гуманитарной помощи. Об этом во вторник, 19 мая, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Поводом для разбирательства послужила публикация видеоролика в социальной сети. На записи пользователь демонстрирует упаковку защитных масок с этикеткой на китайском языке и утверждает, что товар продается в розничных магазинах, хотя, судя по этикетке, является гуманитарной помощью, и должен распределяться среди граждан бесплатно.

Следствие установило, что данная информация не соответствует действительности. На этикетке приведены сведения исключительно о сертификации товара.

13 мая сообщалось, что Генпрокуратура России потребовала заблокировать распространяемые в соцсетях фейки о том, что коронавирус создан для борьбы с перенаселением Земли и под видом вакцинации людей будут чипировать.

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