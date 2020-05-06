Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком

Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком. Как сообщает ТАСС, ролики, в которых излагалась эта конспирологическая теория, были обнаружены в социальной сети «Одноклассники» и на YouTube.

В ведомстве потребовали ограничить доступ к сайтам, на которых размещена эта информация, и отметили, что она не подтверждена ни Всемирной организацией здравоохранения, ни какими-либо официальными органами власти России. «В указанном материале содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», — уточнили в Генпрокуратуре.

Ранее телеканал «Россия 24» сократил количество повторов выпуска авторской передачи режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» под названием «У кого в кармане государство?», посвященного основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу. В нем Михалков заявил, что миллиардер хочет сократить численность населения планеты. Для этого, как посчитал режиссер, компания Гейтса будет проводить чипирование человечества.

После этого Михалков пожаловался на цензуру и сообщил, что его передача вызвала «истерический страх». Однако телеканал «Россия 24» сообщил, что отказываться от передачи «Бесогон ТВ» не планирует.

Конспирологическую теорию о планах Гейтса также развил в передаче «Человек и закон» Алексей Пиманов. В сюжете «Троянский конь мировой пандемии», вышедшем в эфир 24 апреля, говорилось, что Гейтс с помощью прививок помогает Всемирной организации здравоохранения сокращать население планеты. Конечной его целью, по словам авторов сюжета, является заключение человечества в «цифровое рабство» и мировое чипирование, которое позволит отключать неугодных людей от системы и оставлять их без средств к существованию.

Теория о роли Гейтса в распространении COVID-19 была популярна с самого начала пандемии. Сторонники этой версии верят в то, что Гейтс создал коронавирус для продажи своих вакцин. Конспирологи также обвиняют бизнесмена в пропаганде массового чипирования. В качестве аргумента они приводят его высказывание о возможности в будущем создавать цифровые сертификаты с информацией о вакцинации.