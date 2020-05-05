Призвавший Гейтса сообщить о чипировании населения российский депутат объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин, призвавший Билла Гейтса в комментариях к его посту в Instagram рассказать, собирается ли он чипировать население, объяснил свою просьбу. Об этом сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что написал предпринимателю в шутку, так как устал отвечать на вопросы обеспокоенных избирателей. «Каждый день, особенно в соцсети "Одноклассники", мне пишут люди и просят доказать, что этого нет. Вот если тебе ребенок скажет: "Папа, а докажи, что Буратино не существовал!" Ну какие могут быть реальные доказательства?» — задался он вопросом.

По его словам, теория заговора — выдуманная, а люди просят реальными фактами доказать, что ее не существует. «Это была такая шутка а-ля крик души», — резюмировал он.

Ионин в комментарии Гейтсу под постом в Instagram написал, что ему поступают письма от граждан, в которых они выражают обеспокоенность тем, что бизнесмен придумал коронавирус как «некий дьявольский план для сокращения населения, чипизации и даже нанесения электронных штрихкодов». «Вообщем, будь человеком и ответь уже сам на вопросы моих избирателей про чипизацию — ты действительно ее придумал?» — обратился депутат к Гейтсу на русском языке.

Депутат в своем призыве упомянул и российского режиссера Никиту Михалкова, который 2 мая в авторской программе «Бесогон ТВ» поведал о намерении Гейтса чипировать всех людей планеты. По его мнению, основатель компании Microsoft хочет устроить мировой апокалипсис: «Общая цель — это сокращение человечества, слишком много потреблявшего и потребляющего кислорода, пищи и всего остального».

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