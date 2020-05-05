Российский депутат призвал Билла Гейтса рассказать о планах чипировать население

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин в комментариях к посту Билла Гейтса в Instagram призвал бизнесмена рассказать, собирается ли он чипировать население. Об этом сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.

Ионин написал, что ему поступают письма от граждан, которые выражают обеспокоенность тем, что Гейтс придумал коронавирус как «некий дьявольский план для сокращения населения, чипизации и даже нанесения электронных штрихкодов». «Вообщем, будь человеком и ответь уже сам на вопросы моих избирателей про чипизацию — ты действительно ее придумал? Или условный Михалков придумал это за тебя?» — обратился депутат к Гейтсу на русском языке (орфография оригинала сохранена).

2 мая в эфире авторской программы «Бесогон ТВ» российский режиссер Никита Михалков сообщил, что подозревает миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. По его мнению, основатель компании Microsoft хочет устроить мировой апокалипсис: «Общая цель — это сокращение человечества, слишком много потреблявшего и потребляющего кислорода, пищи и всего остального».

В качестве доказательств Михалков показал некий патент, зарегистрированный компанией Microsoft Technology Licensing, LLC, под номером WO/2020/060606. Режиссер отметил, что номер патента схож с «числом зверя» из Библии: «Как-то настораживает это 060606».

За последние сутки в России выявлено 10 102 новых случая заражения коронавирусом. Общее число россиян с подтвержденным коронавирусом достигло отметки 155 370. Новые случаи выявлены в 83 регионах России. Скончались 95 человек. Наибольший прирост числа инфицированных зафиксирован в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской (плюс 174) и Мурманской областях, Дагестане.

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