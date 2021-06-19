В Петербурге задержали продавцов поддельных документов о вакцинации от COVID-19

В Санкт-Петербурге задержали продавцов, торгующих «отрицательными тестами» на коронавирус и поддельными сертификатами о вакцинации. Об этом сообщает региональное ГУ МВД, передает РИА Новости.

«Полицейские провели серию проверочных закупок, в результате которых за два дня было зафиксировано пять фактов продажи поддельных медицинских документов в различных районах города», — говорится на сайте ведомства.

Продавцы предлагали купить сертификаты о вакцинации против коронавируса, отрицательные тесты на COVID-19, а также справки о противопоказаниях к вакцинации. Средняя стоимость фальшивки составляла 2000-2500 рублей.

В полиции сообщили, что в основном заказ фальшивок осуществлялся через интернет. Затем продавец назначал время и место, где заказчика встречал курьер и в обмен на заранее обговоренную сумму передавал поддельную медицинскую справку.

В Калининском районе Петербурга задержали иномарку, в багажнике которой были бланки документов и печати медучреждений. Отмечается, что продавец свою вину в подделке документов признал. Кроме того, полицейские с поличным задержали троих курьеров.

Ранее в Москве возбудили 24 уголовных дела за подделку документов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Сотрудники управления экономической безопасности провели на севере столицы проверочную закупку и задержали женщину, которая продавала поддельные сертификаты по пять тысяч рублей. Еще одно нарушение было обнаружено на юго-востоке Москвы: там продавали справки с печатями московских поликлиник.