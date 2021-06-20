Глава РФПИ назвал способ избежать индийского сценария с помощью вакцинации

Срочная вакцинация россиян поможет предотвратить активное распространение коронавируса в стране. Способ избежать индийского сценария назвал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, передает ТАСС.

«Важно вакцинироваться и, в случае необходимости, ревакцинироваться как можно быстрее, чтобы защитить себя и своих близких и избежать повторения негативного сценария развития эпидемии, который произошел в Индии. Действия регионов по ускорению и введению обязательной вакцинации для определенных категорий граждан позволят спасти множество жизней», — заключил глава фонда.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», который создан на основе аденовируса человека. Затем регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также однокомпонентная «Спутник Лайт».