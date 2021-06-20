Инфекционист предупредил об опасности некоторых препаратов перед вакцинацией

Врач медицинского центра «Лидер медицины» и инфекционист Евгений Тимаков предупредил об опасности приема антигистаминных препаратов перед вакцинацией. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Вести FM», его слова приводит «Газета.Ru».

По словам эксперта, в случае аллергической реакции на вакцину от COVID-19 такие препараты могут скрыть признаки анафилактического шока. Симаков также добавил, что их прием крайне нежелателен, исключение — лишь при подтвержденных аллергических заболеваниях.

«Новые научные данные показывают, что антигистаминные препараты, особенно при коронавирусных инфекциях, не показаны», — уточнил специалист.

Ранее в июне главный врач «Инвитро-Сибирь», инфекционист Андрей Поздняков рассказал, почему можно заразиться коронавирусом несмотря на наличие прививки. Он заявил, что в силу индивидуальных особенностей организма некоторые люди не реагируют на вакцину так, как ожидается. «Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной», — подчеркнул он.