В Индии появился новый штамм коронавируса

Власти Индии сообщили о появлении нового штамма COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал India TV.

Новый штамм назвали «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Уже известно о 20 случаях заражения.«Мы нашли "дельта плюс" в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили еще образцы на анализ и ждем отчетов», — рассказал в интервью телеканалу India TV глава Управления медицинского образования и исследований Т. П. Лахан.

Пять случаев заражения новым штаммом зарегистрировали в портовом городе Ратнагири. У двух инфицированных при этом не было никаких симптомов. Для сдерживания распространения коронавируса власти создали специальные зоны и опечатали районы, где был обнаружен новый вариант коронавируса.

Новый подвид, по словам эпидемиологов, отличается наличием мутации K417N в спайковом белке. Она способна снижать активность антител переболевших и вакцинированных людей.

По данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса выявили 5 октября 2020 года в штате Махараштра. В последнее время он распространился во многие страны по всему миру. Как сообщали индийские врачи, этот штамм мог стать одной из причин второй волны коронавируса в стране.

Ранее врач рассказала о новой смертельной тактике коронавируса. По ее словам, болезнь стала действовать более агрессивно и непредсказуемо.