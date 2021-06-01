Гуру пообещал лечить коронавирус йогой в разгар смертельной волны

Гуру йоги Свами Рамдев (также известен как Баба Рамдев) подвергся массовой критике врачей после того, как заявил о целебности практики. Об этом пишет Daily Mail.

Создатель целой бизнес империи, связанной с традиционной индийской народной медициной, раскритиковал фармацевтов: он счел разработку вакцин от коронавируса глупой и бессмысленной наукой, из-за которой погибли тысячи индийцев. Рамдев пообещал, что от COVID-19 можно излечиться йогой.

Это привело к скандалу и вызвало гнев тысяч индийских врачей, которые вышли на массовые протесты. Многие из демонстрантов надели средства индивидуальной защиты с надписью «#АрестуйтеРамдева». Его комментарии назвали оскорбительными и опасными: гуру высказался в разгар смертельной волны коронавируса.

Количество заболевших COVID-19 в Индии растет с середины февраля из-за распространения новой разновидности коронавируса. По числу летальных исходов страна вышла на третье место в мире: от вируса скончались свыше 330 тысяч человек.

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