Индия побила новый рекорд по смертности от коронавируса. Число жертв в стране превысило 300 тысяч человек. Об этом сообщает The Independent.

За сутки из-за заражения COVID-19 в Индии умерло 4454 больных. По данным министерства здравоохранения, резкий рост смертности вызван замедлениями в поставках вакцины. Ситуацию также осложняет сопутствующая эпидемия грибка, известного как «черная плесень». По числу погибших страна вышла на третье место в мире.

Отмечается, что сильнее всего от последнего всплеска заболевания пострадали многомиллионные мегаполисы Мумбаи и Нью-Дели. Эпидемиологическая обстановка в сельских районах страны также остается тяжелой из-за ограниченного доступа к медицинскому обслуживанию в регионах.

Ранее стало известно, что количество зараженных «черной плесенью» (мукормикозом) в Индии приблизилось к девяти тысячам. Заражение грибком проявляется как побочный эффект COVID-19. По мнению врачей, причина может быть в стероидах, используемых для лечения коронавируса. Болезнь выявляют через 12-18 дней после выздоровления от коронавируса.

Число заболевших COVID-19 в Индии растет с середины февраля. Власти страны потребовали немедленно прекратить сброс в священную для индусов реку Ганг тел умерших. Такая реакция появилась после того, как жители индийского штата Бихар сообщили об обнаружении в реке останков около 100 человек. Предположительно, это могут быть тела умерших от коронавируса.