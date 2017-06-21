Индийский премьер рассказал о роли йоги в мировом единстве

Индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что йога играет важную роль в мировом единстве. Об этом пишет в среду, 21 июня, South China Morning Post.

«Многие страны мира не знают нашего языка, традиций и культуры, но они связаны с Индией при помощи йоги», — заявил глава индийского правительства на церемонии, посвященной Международному дню йоги. Моди отметил, что «она соединяет воедино тело, разум и душу», а также «играет большую роль, объединяя мир».

В 2017 году в рамках Дня йоги в Индии планируется установить мировой рекорд: в городе Ахмедабад асаны будут выполнять 125 тысяч человек одновременно. Руководителем церемонии выступит знаменитый йог и бизнесмен Свами Рамдев.

Международный день йоги отмечается 21 июня. Дата была установлена единогласным решением Генассамблеи ООН в 2014 году по предложению Моди. Нью-Дели рассматривает День йоги как важный инструмент «мягкой силы», способствующий укреплению позиций Индии в мире.