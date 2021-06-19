Российский иммунолог оценил риски непривитых умереть от коронавируса

Риск непривитого человека умереть от коронавируса составляет 1 к 30. Об этом заявил российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Его слова приводит URA.RU.

По оценке Болибока, летальность штамма SARS-CoV-2 почти в сто раз выше по сравнению с современными ОРВИ, гриппом и подобными заболеваниями.

Специалист указал, что если речь идет о старых штаммах, то из 100 привитых при контакте с вирусом заболеют только три человека. «И из этих трех привитых заболевших никто не погибнет. У них не будет тяжелого течения COVID, которое приведет к смерти. То есть если вы привились, у вас шанс умереть от COVID — ноль», — объяснил он.

Болибок добавил, что существующие в мире вакцины готовы противостоять даже индийскому штамму коронавируса. Он отметил, что эффективность препарата против этого варианта вируса проверяли не по российским вакцинам, так как их не поставляют в Индию. По его словам, 90-процентная эффективность вакцин падает до 70 процентов в борьбе с индийским штаммом, однако это означает, что 70 человек из 100 не заболевают, а оставшиеся 30 переболеют в легкой форме, но погибших тоже не будет.

Ранее несколько регионов России, в том числе Москва, Подмосковье и Ленинградская область, ввели обязательную вакцинацию для части граждан. В частности, решение затрагивает работников сферы услуг и торговли, предприятий общественного питания, такси, учреждений здравоохранения, образования и социального обслуживания. Как объясняла глава Роспотребнадзора Анна Попова, речь идет о сотрудниках, которые контактируют с людьми по работе.

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