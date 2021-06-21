Власти Москвы раскрыли тип попадающих в больницы после вакцинации пациентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.

«Случаи заболевания коронавирусом после вакцинации есть, как и после любой другой прививки. Но подавляющее большинство в этом случае болеют легко или вообще без симптомов. Лишь единицы попадают после вакцинации в больницы, в основном это те, кто не закончил вакцинацию вторым компонентом», — пояснили в ведомстве.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что в столице фиксируются случаи повторного заболевания COVID-19, в том числе и после вакцинации. Он объяснил, что уровень иммунитета для защиты от индийской мутации должен быть в два раза выше по сравнению с уханьским вариантом, поэтому можно наблюдать повторные заражения и среди тех, кто сделал прививку давно.

Ранее главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева рассказала о том, какие аутоиммунные заболевания могут появляться после перенесенного COVID-19. В числе болезней, с которыми спустя время сталкивались люди, перенесшие коронавирус, врач перечислила ревматоидный артрит, системную красную волчанку, полимиозиты.