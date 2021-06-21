Российские ученые предрекли свыше 20 тысяч заражений COVID-19 в сутки

Российские ученые предрекли возможный пик прироста заболеваемости COVID-19 с 30 июня. Математики из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) рассказали «Известиям», что с конца июня возможно выявление свыше 20 тысяч заражений в сутки.

Ученые обновили свой прогноз по заболеваемости COVID-19. По их словам, после пика вероятно снижение до 15–16 тысяч новых случаев.

Завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров объяснил, что специалисты скорректировали данные. «Пик заболеваемости возможен, по-прежнему, 30 июня, его высота будет около 21 тысячи. А количество болеющих — примерно 420 тысяч. Затем начнется снижение заболеваемости до 15-16 тысяч новых случаев. Количество активных случаев к середине июля может достигнуть уровня около 522 тысячи болеющих», — пояснил он.

Ранее математики из Санкт-Петербургского государственного университета спрогнозировали, что максимальное число новых случаев — до 25 тысяч в сутки — может быть зарегистрировано в конце июня. Тогда предполагалось, что пик эпидемии придется на середину июля, а число активных больных составит 580 тысяч.

Ранее 21 июня власти Индии сообщили о появлении нового штамма COVID-19 — «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Уже известно о 20 случаях заражения.