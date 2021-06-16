Спрогнозирован пик роста числа зараженных COVID-19 в России

Российские математики из Санкт-Петербургского государственного университета обновили свой прогноз по заболеваемости коронавирусом, пишет издание «Известия».

Ученые спрогнозировали, что максимальное число новых случаев — до 25 тысяч в сутки — может быть зарегистрировано в конце июня. «В этом случае пик эпидемии придется на середину июля. Причем число активных больных составит 580 тысяч, что даже выше январского пика», — заявил завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

Что касается распределения заболеваемости по территории страны, то регионы, как и прежде, немного отстают от Москвы, отмечает издание.

По подсчетам специалистов, после пика заболеваемость пойдет на спад, и уже к середине июля количество новых случаев в день может составить 20 тысяч. Снижаться уровень пандемии будет примерно по той же кривой, по которой шел рост, только в обратную сторону. По прогнозу, к 1 августа число новых случаев в день составит половину от пикового значения.

Ранее главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в медучреждении рекордное количество пациентов с коронавирусом подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Кроме того, из-за мутации вируса в Коммунарку сейчас поступает больше человек, чем в прошлые «пиковые дни», сказал Проценко.

По данным на 15 июня, за прошедшие сутки в России зафиксировали 14 185 случаев коронавируса, в Москве — 6805 заражений. За все время с начала пандемии в стране выявлено 5 236 593 случая инфицирования.