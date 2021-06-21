В Индии выявили новый штамм коронавируса «дельта плюс»

В индийском штате Махараштра выявили 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, ему дали название «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Об этом сообщил в эфире телеканала India TV глава Управления медицинского образования и исследований, доктор Татьярао П. Лахан.

Новый вариант вируса отличается наличием в спайковом белке мутации K417N, которая способна снижать активность антител у переболевших и вакцинированных людей.

Мы нашли "дельта плюс" в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили еще образцы на анализ и ждем отчетов Татьярао П. Лахан о новом штамме коронавируса в Индии

Также Лахан рассказал, что пять случаев заражения новым штаммом зарегистрировали в портовом городе Ратнагири, при этом у двух инфицированных не было никаких симптомов. Для сдерживания распространения коронавируса власти создали специальные зоны и опечатали районы, где был обнаружен новый вариант коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в России

Ранее в июне аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал причиной резкого всплеска заболеваемости коронавирусом так называемый московский штамм. Также он добавил, что следует разработать новые схемы лечения для заболевших мутировавшими вариантами COVID-19. Часть российских регионов уже ужесточили ограничения из-за роста числа больных. В их числе Бурятия, Хабаровский край, Мурманская область, Москва и Санкт-Петербург.

17 июня в Дагестане по требованию Роспотребнадзора закрыли село Урахи на выезд и въезд из-за массового заражения COVID-19. В новосибирской городской больнице в ночь на 16 июня выстроилась очередь из 18 машин скорой помощи. Врачи объяснили это ростом числа коронавирусных больных.

Как появился коронавирус?

Автор научной статьи о происхождении коронавируса, создатель компании по генной терапии Youthereum Genetics Юрий Дейгин допустил раскрытие новые фактов, подтверждающих утечку SАRS-CoV-2 из лаборатории. Он рассказал о международной группе DRASTIC, в которую вошли 25 исследователей происхождения COVID-19, куда входит он сам, а также специалисты из Китая, США, Италии, Австралии и других стран. По его словам, скоро появятся «более убедительные» доказательства лабораторной утечки коронавируса.

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус не исключает лабораторного происхождения SARS-CoV-2. В США также не раз заявляли, что существуют «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории. Еще в мае международная группа ученых признала, что существует две правдоподобные версии начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2: она могла возникнуть как в результате зооноза, так и при утечке вируса из лаборатории.

В связи с этим советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай будет находиться в изоляции, если не позволит приехать международным специалистам, которые изучат обстоятельства возникновения коронавирусной инфекции.

178 424 674 случая заражения коронавирусом выявлено во всем мире с начала пандемии по данным проекта института Джонса Хопкинса

Как защититься?

15 июня главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал единственный способ победить пандемию коронавируса в нынешних условиях. По мнению медика, остановить пандемию COVID-19 может только обязательная вакцинация населения.

И вопрос: "Как она должна регулироваться?" — вот, наверное, самый главный вопрос Денис Проценко о массовой вакцинации для победы пандемии

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков выразил аналогичное мнение. По словам медика, к августу ситуация может стабилизироваться при условии наращивания темпов вакцинации. Он также подчеркнул, что результаты от вакцинации нельзя увидеть тотчас же: организму требуется время для выработки иммунитета. 20 июня врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что коронавирус очень быстро мутирует, и призвал перестать «считать штаммы». Он заключил, что вакцина защищает от всех штаммов вируса на сегодняшний день.