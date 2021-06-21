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Расследователь лабораторной утечки коронавируса допустил раскрытие новых фактов

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Фото: pixabay.com

Автор научной статьи о происхождении коронавируса, создатель компании по генной терапии Youthereum Genetics Юрий Дейгин в беседе с «Известиями» допустил раскрытие новые фактов, подтверждающих утечку SАRS-CoV-2 из лаборатории.

Дейгин рассказал о международной группе DRASTIC, в которую вошли 25 исследователей происхождения COVID-19, куда входит он сам, а также специалисты из Китая, США, Италии, Австралии и других стран. Группа существует в закрытом режиме, и некоторые участники до сих пор не раскрыли своих имен. Среди них только пять-шесть работают в научных организациях, а остальные — «датамайнеры, несколько программистов и специалисты, которые просто обладают хорошим логическим мышлением».

По мнению Дейгина, с большей долей вероятности скоро появятся «более убедительные» доказательства лабораторной утечки коронавируса. Например, может обнаружиться копия базы данных, которую удалил Уханьский институт вирусологии. «Может, мы найдем фрагменты SARS-CoV-2 в датасетах исходных данных секвенирования, которые были опубликованы до начала пандемии, и покажем: да вот же он!», — допустил исследователь. В частности, это может свидетельствовать о том, что лаборатория в Ухане работала, по крайней мере, над предшественником SARS-CoV-2.

13 июня сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил версию об утечке коронавируса из лаборатории. Он отметил, что не исключает лабораторного происхождения SARS-CoV-2. По словам Гебрейесуса, со стороны Китая не было необходимой «прозрачности и сотрудничества» при начальном этапе расследования. «Были трудности с обменом данными, особенно необработанными», — заключил он.

20 мая в США заявили, что существуют «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории. В свою очередь, китайские власти указывают на возможность утечки коронавируса из американской военной лаборатории Форт-Детрик. Пекин даже попросил ВОЗ провести международное расследование. Позже ведущий специалист Института вирусологии Уханя Ши Чжэнли опровергла версию о лабораторном происхождении коронавируса. Она заявила о необоснованности заявлений об утечке COVID-19 из китайской лаборатории. Она также назвала ложными сообщения о тяжелой болезни сотрудников института в Ухане до начала пандемии.

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