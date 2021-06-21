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США пригрозили Китаю изоляцией

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Фото: Reuters / Leah Millis

Китай будет находиться в изоляции, если не позволит приехать международным специалистам, которые изучат обстоятельства возникновения коронавирусной инфекции, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире Fox News.

«Дипломатическая подготовительная работа — сплочение стран мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай — это основная часть усилий, которые мы предпринимаем, чтобы в конечном счете поставить Китай перед жестким выбором», — отметил он.

4 июня директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи призвал Китай объяснить вспышку таинственного заболевания в лаборатории Уханя в 2019 году. Отмечалось, что три сотрудника института заболели, и их симптомы были похожи на коронавирус.

20 мая в США заявили, что существуют «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории. В свою очередь, китайские власти указывают на возможность утечки коронавируса из американской военной лаборатории Форт-Детрик. Пекин даже попросил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) провести международное расследование.

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