Мясников оценил способность вакцины защитить от разных штаммов коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, способны ли существующие вакцины от коронавируса защитить от разных новых штаммов. Свою оценку он озвучил в эфире своей авторской программы на «России 1», выпуск опубликован на YouTube.

Мясников отметил, что коронавирус очень быстро мутирует. При этом доктор призвал зрителей перестать «считать штаммы». «Всегда будет он мутировать. Уханьского вируса нет уже больше года. Он был три месяца, он исчез. Сегодня уже правнуки Уханьского вируса», — объяснил доктор.

Врач уточнил, что в результате мутации вирус действительно становится более заразным, но одновременно с этим — менее смертельным.

«Помните одно: вакцина защищает от всех штаммов вируса на сегодняшний день. Все известные вакцины покрывают все штаммы», — подчеркнул Мясников.

Ранее Мясников перечислил лучшие способы защитить здоровье в третью волну коронавируса. В первую очередь он посоветовал привиться любой доступной вакциной от коронавируса.