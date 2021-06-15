Мясников назвал позором прививающихся ради розыгрыша машин россиян

Врач, телеведущий Александр Мясников раскритиковал россиян, готовых делать прививку от коронавируса ради участия в розыгрыше автомобилей. В беседе с ведущим Владимиром Соловьевым он назвал их поведение позором. Запись эфира доступна на YouTube.

«Мы прививаться добровольно не пойдем. Хоть вы пять машин разыгрывайте, хоть десять. Это позор. Это позор, когда разыгрывают машины, чтобы тебе спасти здоровье», — возмутился Мясников.

По мнению доктора, население страны настолько «опустилось», что «пора уже перестать удивляться». Именно поэтому он призвал использовать другие меры. «Пряник здесь не поможет, только кнут», — заключил медик.

В начале июня власти Москвы запустили дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. Те, кто получит первый компонент вакцины от COVID-19 с 14 июня по 11 июля, станут участниками розыгрыша автомобилей.

Ранее Мясников оценил идею ввести принудительную вакцинацию от коронавируса. По словам доктора, пока не существует ни одной подобной вакцины, которая официально прошла бы все многолетние клинические испытания. «Поэтому мы не имеем морального права делать вакцинацию от COVID для всех строго обязательной», — подчеркнул специалист.