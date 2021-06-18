Доктор Мясников назвал способ выявить опасные болезни по глазам

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы о «Самом главном», о каких опасных болезнях может свидетельствовать состояние глаз. Выпуск опубликован на YouTube.

Доктор отметил, что по глазам специалисты могут понять многое о состоянии здоровья пациента. К примеру, запавшие глаза нередко сигнализируют об обезвоживании, желтый цвет — о гепатите A, а приспущенное или незакрывающееся веко — о проблемах с черепными нервами.

По словам медика, появление кольца меди на глазу говорит о редкой болезни Вильсона-Коновалова. «Это обычно подростки. Во-первых, у них появляются психозы, они становятся эмоционально нестабильными, грубыми, агрессивными, плохо учатся», — предупредил Мясников.

Необычное пятно на глазу может оказаться меланомой, заметил доктор. «Она может быть под ногтем, она может быть в волосистой части головы, она может быть во рту, где мы ее не видим. Она может быть и на глазу. Еще раз говорю — это чаще, чем мы думаем», — обратил он внимание зрителей.

При этом Мясников призвал не заниматься самодиагностикой и не ставить себе диагнозы, а сразу обращаться к врачам при появлении необычных симптомов.

В этом же выпуске программы Мясников предупредил об опасности «Амиодарона» — популярного с советских времен препарата, обладающего антиаритмическим действием. По словам доктора, прием препарата помогает нормализовать сердечный ритм, однако приводит к проблемам с легкими и щитовидной железой.