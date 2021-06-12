Доктор Мясников предупредил о вреде супов

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о вреде и пользе супов. Его слова, сказанные в эфире «Россия 1», передает РИА Новости.

Он отметил, что суп незаменим для запуска системы пищеварения. С другой стороны? это блюдо, по мнению медика, высококалорийное, в нем содержится много соли. «Где больше всего содержится соли, которую мы едим в течение дня? Наиболее солесодержащие продукты — это хлеб и суп», — пояснил Мясников. Также он признал пользу куриного бульона.

Людям старшего поколения, а также страдающими болезнями сердца необходимо потреблять не больше 2,5 грамма соли в день, а в супе ее концентрация значительно выше, добавил он.

Ранее Александр Мясников назвал летние фрукты, смертельно опасные для детей. По словам врача, это абрикосы и персики, а точнее, их косточка. Он пояснил что в косточках содержится ядовитое вещество — синильная кислота.