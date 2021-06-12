Врач предупредила об опасности молока для маленьких детей

Врач-инфекционист Татьяна Чаленко предупредила об опасности молока для маленьких детей в беседе с URA.RU.

По ее словам, если у ребенка есть склонность к высыпаниям на коже, у него может быть выявлена непереносимость лактозы. Аллергия проявляется в виде дерматита и экзем.

Чаленко отметила, что детям от года до трех лет стоит постепенно вводить в прикорм молочные продукты, наблюдая за реакцией. «Для детей в этом возрасте белок коровьего молока — главный истинный аллерген. Даже кисломолочные продукты, такие как творог и кефир, врачи советуют вводить в рацион детей с осторожностью», — добавила специалист.

Врач также подчеркнула, что у детей при непереносимости лактозы могут проявляться и другие симптомы, например, боль в животе. Родители часто совершают ошибку, заменяя коровье молоко козьим или соевым, сказала Чаленко. По ее словам, что у детей может наблюдаться перекрестная аллергическая реакция и к другим видам белка.

В мае врач и телеведущий Александр Мясников назвал летние фрукты, смертельно опасные для детей. По словам врача, это абрикосы и персики, а точнее, их косточка. Мясников пояснил, что в косточках содержится ядовитое вещество — синильная кислота.