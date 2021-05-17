Мясников назвал смертельно опасные для детей летние фрукты

Врач и телеведущий Александр Мясников, известный как Доктор Мясников, назвал летние фрукты, смертельно опасные для детей. По словам врача, это абрикосы и персики, а точнее, их косточка. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», его слова передает РИА Новости.

Мясников пояснил, что в косточках содержится ядовитое вещество — синильная кислота. «В детстве сами камнем эти косточки долбили, ели. Синильная кислота [вызывает] отравление вплоть до смерти. Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом», — сказал врач.

Кроме того, биолог Екатерина Баранова напомнила, что многие дети страдают от аллергии на персики. Чтобы избежать такой реакции организма, эксперт посоветовала сварить фрукты и очистить от их от кожуры и внутренней части, где много белков.

Ранее Мясников заявил, что в день нужно выпивать 400-500 миллилитров воды. По его словам, это объясняется тем, что человеческий организм ежедневно выделяет по 1,6 литра жидкости при нормальной температуре окружающей среды. При этом вместе с пищей он получает 1,2 литра. Если нарушена функция почек, выпитый сверх этого объем воды превратится в отеки.