Мясников назвал неочевидную ошибку при измерении давления

Врач и телеведущий Александр Мясников предостерег россиян от слишком частого измерения артериального давления. Он назвал неочевидную ошибку в эфире телеканала «Россия 1», его слова приводит РИА Новости.

Так Мясников ответил на вопрос телезрительницы, которая была обеспокоена понижением давления у нее, а также у ее супруга в течение дня.

«Перестаньте заниматься ерундой. Хватит мерить давление себе и мужу три или четыре раза в день. Зачем оно вам? То, что у вас разовые подъемы давления, они ни о чем не говорят. Если устойчивое давление 150 (миллиметров ртутного столба — прим. «Ленты.ру») — это, конечно, гипертония, требующая лечения», — пояснил Мясников.

При разовых скачках давления медик посоветовал использовать холтер-мониторинг (метод исследования состояния сердца в повседневной жизни — прим. «Ленты.ру»), чтобы узнать усредненное давление. «Делайте это не чаще, чем раз в три месяца», — уточнил врач.

Телеведущий добавил, что давление ночью должно быть меньше, чем днем. Он порекомендовал принимать таблетки от гипертонии перед сном.

Ранее Мясников назвал ошибкой малоподвижный образ жизни тяжелобольных людей. По мнению медика, заниматься физической активностью нужно даже лежачим больным, делая упражнения в постели.