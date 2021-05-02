Ученые выявили взаимосвязь между опасными заболеваниями и группой крови

Группа ученых из Швеции выявила взаимосвязь между предрасположенностью к определенным заболеваниям и группой крови. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследователи изучили медицинскую историю пяти миллионов пациентов и обратили внимание, что люди с первой группой крови чаще страдают от нарушений свертываемости, тогда как среди пациентов со второй группой чаще фиксируются тромбозы. Люди с третьей группой крови меньше остальных предрасположены к образованию камней в почках.

2 мая сообщалось, что ученые из США провели исследования среди американцев и японцев и выявили взаимосвязь склонности к алкоголизму и группы крови. Выяснилось, что большинство людей, страдающих алкоголизмом, имеют вторую группу крови. Самыми же устойчивыми к чрезмерному употреблению спиртных напитков оказались носители первой группы крови.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что у людей со второй группой крови есть высокий риск заболеть раком желудка. Доктор, отвечая на вопрос телезрительницы, отметил, что по группе крови действительно можно определить склонность человека к заболеваниям. «Это все генетически, это набор генов, и масса заболеваний встречаются у определенных носителей генов чаще, чем у каких-то других», — подчеркнул специалист.