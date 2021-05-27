Мясников назвал способ распознать рак при приеме пищи

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о характерном симптоме, на который следует обратить внимание во время еды. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, дисфагия — ощущение, когда что-то мешает глотать — может свидетельствовать о раке пищевода. В этом случае симптом быстро прогрессирует и у больного возникают трудности с проглатыванием жидкости.

Однако, успокоил он, далеко не каждый случай дисфагии свидетельствует об онкологическом заболевании. Так, если человеку трудно глотать твердую пищу, это чаще всего связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу.

В феврале ученые из США выяснили, что с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), одним из проявлений которой является изжога, связан высокий риск развития рака гортани и пищевода. В 1995-1996 годах стартовало исследование с участием 3,5 миллиона человек в возрасте от 50 до 71 года. Ученые пытались выяснить связь между питанием и здоровьем. В результате через 16 лет выяснилось, что 24 процента участников изначально имели в анамнезе ГЭРБ. У 931 из них развилась аденокарцинома пищевода, у 301 — плоскоклеточная карцинома пищевода, а у 876 — плоскоклеточная карцинома гортани.

Ранее в Минздраве назвали рак пищевода самым смертельным онкологическим заболеванием в России. Более половины пациентов умирают в течение года после обнаружения болезни. В 2018 году от рака пищевода умерли 59 процентов заболевших, в 2017-м этот показатель был ниже — 57,8 процента.