Онколог оценил способ Мясникова распознать рак при приеме пищи

Проблемы с глотанием при приеме пищи действительно могут указывать на развитие рака. Так предложенный врачом и телеведущим Александром Мясниковым способ распознать рак оценил врач-онколог, хирург Иван Карасев в своем Instagram.

Он отметил, что постоянные проблемы с проглатыванием еды и жидкости называются дисфагией. Они могут быть признаком рака пищевода.

По словам Карасева, трудности с прохождением жидкости и пищи могут указывать на третью и четвертую стадии онкологии. На этом этапе хирургическое лечение и химиолучевая терапия уже не показаны.

«Все лечение ограничивается установкой стента, либо гастростомы, чтобы человек мог, к сожалению, последние свои дни, адекватно питаться», — написал Карасев.

Онколог призвал в любом случае обращаться к специалистам и не заниматься самодиагностикой. По словам хирурга, ничто не может заменить эндоскопический осмотр и регулярную диспансеризацию.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что трудности с проглатыванием пищи и жидкостей могут свидетельствовать об онкологическом заболевании пищевода. Однако, по словам врача, некоторые сложности в приеме твердой пищи связаны не с раком, а с механическим прохождением еды через пищевод.