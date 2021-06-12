Мясников предупредил россиян о характерных для рака слезах

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о характерных для рака слезах в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на YouTube.

По его словам, кровавые слезы могут быть симптомом онкологического заболевания. «Это бывает при онкологии слезной железы», — сказал он.

Также специалист отметил, что кровавые слезы могут сигнализировать о болезнях печени.

Ранее Мясников рассказал о характерном симптоме, на который следует обратить внимание во время еды. По его словам, дисфагия — ощущение, когда что-то мешает глотать — может свидетельствовать о раке пищевода. В этом случае симптом быстро прогрессирует и у больного возникают трудности с проглатыванием жидкости.