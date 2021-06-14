Мясников назвал важнейший фактор для очищения организма от шлаков

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников рассказал, что для очищения организма от шлаков необходим хороший сон. Важнейший фактор улучшения здоровья он назвал в своем Telegram-канале.

По словам доктора, очищение от шлаков является одной из любимых тем у людей, однако крайне редко кто-то задумывается о роли сна в этом процессе.

«Новые исследования показывают, что именно со время сна происходит очищение мозга от "шлаков"», — отметил специалист. Мясников уточнил, что добровольцы, которым долгое время не давали спать, показали значительное снижение «вымывания» водорастворимых метаболитов из паренхимы мозга, в отличие от тех, кто регулярно высыпался.

Врач уточнил, что это новая и активно исследуемая тема. «Может объяснить почему недосып ведет ко многим болезням, в том числе к снижению когнитивной функции мозга», — заключил он.

Ранее Мясников рассказал о пользе и вреде супов. Он пояснил, что суп незаменим для запуска системы пищеварения, но это высококалорийное блюдо, в котором содержится много соли. Однако доктор признал пользу куриного бульона.