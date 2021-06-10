Доктор Мясников дал курильщикам совет

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников призвал россиян бросать курить и дал совет, помогающий справиться с никотиновой зависимостью. Своим опытом доктор поделился в Telegram.

Мясников отметил, что для тех, кто хочет бросить курить, существует множество факторов риска, в том числе нахождение в курящей компании, кофе или чай, плотная еда, алкоголь или стресс. По мнению доктора, знание факторов риска поможет либо избежать их, либо не поддаться искушению.

Доктор подчеркнул, что полностью избежать ситуаций, которые провоцируют желание закурить, невозможно, и предложил «пытаться что-то им противопоставить». В первые дни он порекомендовал временно отказаться от любимого чая или кофе, на время ограничить употребление алкоголя, а также есть менее острую и соленую пищу, так как она усиливает желание закурить.

«Поел и пошел мыть посуду! Зачем? Машина же есть? И жена к такому не привыкла? Да затем, что самое время закурить после еды, а у тебя руки мокрые и заняты!» — посоветовал доктор.

Кроме того, Мясников порекомендовал занимать рот жеванием чего-либо (например, морковки, жевательной резинки или семечек), подавлять острое желание закурить глубокими медленными вдохами и выдохами, посещать только некурящие рестораны, выбросить зажигалки и пепельницы, а также обработать салон автомобиля, чтобы в нем не пахло табаком.

Специалист отметил, что советы могут показаться наивными тем, кто никогда не пытался бросить курить. Тем не менее сам он считает их действенными. «Дело в том, что тут все на тонких гранях, никогда не знаешь, на какую сторону весов с переполненными чашами упадет последняя капля! Все, что хоть как-то поможет удержаться — хорошо, каким бы простым совет ни был!» — подчеркнул доктор.

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