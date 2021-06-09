Мясников перечислил факторы снижения риска тяжелого течения коронавируса

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников рассказал, что для снижения риска развития тяжелой формы коронавируса достаточно соблюдать несколько важных правил. В Telegram-канале он перечислил те факторы, которые помогут людям как с прививкой, так и без нее.

«В отличие от многих болезней, COVID-19 и его тяжелое течение можно предотвратить. Да — сегодня можно», — отметил доктор и призвал быть готовым к новым волнам вируса в будущем на постоянной основе. По его словам, заражения не будут прекращаться, и новый коронавирус станет одним из множества болезней, распространяющихся среди людей долгие годы.

Мясников подчеркнул, что здоровый образ жизни поможет снизить риски. Он подчеркнул, что регулярная активность, избавление от лишнего веса и вредных привычек помогают уменьшить вероятность заражения. Если человек все-таки подхватит коронавирус, болезнь у него пройдет в более легкой форме.

Врач также пояснил, что вакцинация играет не меньшую роль. Причем речь идет не только о прививке от коронавируса, но и от пневмококка, столбняка, гриппа, гепатита, вируса папилломы человека. «Тогда мы снизим свои индивидуальные риски», — заключил специалист.

Ранее Мясников назвал четыре главные проблемы, которые, по его мнению, мешают массовой вакцинации россиян от коронавируса. Текущий уровень вакцинации в стране он посчитал «позорно низким».