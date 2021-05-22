Доктор Мясников посчитал вакцину от коронавируса полезнее сигарет и водки

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников заявил, что прививка от коронавируса полезнее сигарет и водки. Таким образом он выступил в ответ на комментарии с критикой вакцинации. Пост опубликован в Telegram-канале доктора.

«Есть способ в значительной мере снизить эти риски и вернуться к обычному образу жизни — вакцина, точно намного менее вредное, чем сигареты, водка и пельмени с колбасой», — посчитал специалист.

Он отметил, что от ковида так и не появилось лекарств, но есть вакцина. «Я устал от комментариев неумных людей. И именно в вопросах вакцинации их концентрация особенно высока», — добавил Мясников.

Врач подчеркнул, что от распространения коронавируса и борьбы с ним страдают все. По словам ведущего, пожилые и больные тяжело болеют и умирают от коронавируса, а остальные живут ограниченной «полужизнью» в «малообъяснимых масках и дурацких перчатках».

Ранее Мясников высказался, считает ли он необходимым вводить принудительную вакцинацию от коронавируса. По мнению доктора, пока ни одна вакцина не прошла многолетние клинические испытания, поэтому у каких-либо ведомств или организаций нет морального права делать вакцинацию от COVID-19 для всех строго обязательной.