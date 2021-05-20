Мясников увидел подрыв национальной безопасности в действиях врачей

Врач и телеведущий Александр Мясников увидел в действиях докторов, которые отговаривают людей от вакцинации, подрыв национальной безопасности. Об этом он порассуждал в разговоре с телеведущим Владимиров Соловьевым, видео опубликовано на YouTube.

По словам Мясникова, от вакцинации людей отговаривают многие врачи, «если не большинство». «Это очень серьезная проблема, потому что когда люди и так колеблются, а им врач — врач, человек в погонах, в белом халате — говорит: "Вам не надо", это абсолютно подрыв национальной безопасности», — заявил специалист.

По мнению доктора, проблемой того, что врачи отговаривают от вакцинации, должны заниматься комитеты по этике и Минздрав. Мясников предложил «брать на карандаш» медиков, на которых поступали жалобы подобного рода, и устанавливать в их кабинетах камеры или микрофоны. Доктор также подчеркнул, что рассматривает такое поведение как должностное преступление и как проявление профессиональной непригодности.

«Иногда по нашим передачам новостные программы говорят: "Доктор Мясников сказал в программе у Соловьева..." Очень прошу их напечатать то, что я говорю. Может быть, врачи почитают. Может, им станет стыдно. Может, они хотя бы испугаются, что за ними будут следить», — заключил он.

Ранее Мясников прокомментировал информацию о том, что в России выросло количество заразившихся коронавирусом, и констатировал начало третьей волны пандемии. Доктор также напомнил, что коронавирус «течет волнами»: три месяца заболеваемость растет, а затем в течение такого же периода отмечается спад.