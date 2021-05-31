Мясников заявил об опасности масок и выступил за привилегии для вакцинированных

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что в масках есть опасность: человек ложно думает о полной защищенности от коронавируса. В Telegram-канале доктор также выступил за привилегии для вакцинированных.

Врач пояснил, что из-за ношения масок многие отказываются от вакцинации. «Даже по самым что ни на есть официальным данным, маска может снизить риски передачи от больных, но не защитит здоровых», — отметил он.

По его словам, людей в маске особенно много среди лиц старшего возраста, однако при этом они забывают о соблюдении дистанции, о необходимости избегать людных мест в закрытых помещениях. «Верят в маски больше, чем в вакцину, которую откровенно побаиваются», — констатировал специалист.

Он также добавил, что в некоторых семьях растут дети, которые не видели людей без масок, и у такого ребенка человеческое лицо без маски вызывает страх. Доктор указал на наличие неизвестных психологических последствий для детей из-за масочного режима.

«Сейчас появилась реальная мера защиты. Реально работающая! И каким-то образом вакцинированные должны иметь возможность снять точно не нужные им маски», — заключил Мясников.

Ранее Мясников заявлял, что прививка от коронавируса полезнее сигарет и водки. Таким образом он выступил в ответ на комментарии с критикой вакцинации.