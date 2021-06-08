Доктор Мясников назвал пользу жира

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем жир полезен для организма человека. В эфире программы «О самом главном» он также призвал россиян относиться к жиру с уважением. Выпуск опубликован на YouTube.

По словам доктора, норма жира в организме человека зависит от пола: у женщин его от 20 до 30 процентов, у мужчин — от 8 до 25 процентов. «Это не инертный кусок сала. Жир — это активный орган, вырабатывающий гормоны и десятки биологически активных веществ. Поэтому вы должны к нему относиться с уважением», — объяснил специалист.

Именно поэтому отсутствие жира может наносить непоправимый вред организму человека. Мясников вспомнил о случае из практики его знакомых: они откачали пациенту 10 литров жира, после чего человек умер.

Кроме того, жир очень важен для пожилых людей. «Если человеку за 70, у него индекс массы тела должен быть чуть выше нормального», — подчеркнул врач. Небольшой лишний вес у пожилых людей — это показатель здоровья, добавил доктор.

При этом Мясников напомнил, что масса тела не должна быть избыточной. «Все, что нам надо, — это ограничить потребляемое количество калорий. Я даже молчу про нормальную пищу, просто ограничьте. Каждый день занимайтесь физическими упражнениями. Нормальный сон. Вот то, что человеку надо. И тогда все у нас будет хорошо», — заключил телеврач.

Ранее Мясников рассказал, к каким серьезным последствиям могут привести проблемы с зубами. По словам доктора, стоматологические проблемы чреваты не только дискомфортом, но и развитием других заболеваний.