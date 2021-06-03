Мясников перечислил главные опасности для здоровья вегетарианцев

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, на что нужно обращать внимание вегетарианцам и веганам, чтобы у них не было проблем со здоровьем. Главные опасности для жизни приверженцев подобных диет доктор перечислил в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, вегетарианцы часто страдают от недостатка кислот Омега-3, которые необходимы сердцу, мозгу и глазам. Эти вещества в основном содержатся в тех продуктах, которые вегетарианцы не едят: в морепродуктах и яйцах.

«Приемлемые для них источники Омеги-3 — льняное масло, соевое молоко, грецкие орехи. Помните о пользе этих продуктов и обеспечьте себе и своим детям-вегетарианцам высокий уровень их потребления», — посоветовал врач.

Доктор отметил, что в растительных источниках пищи также не хватает аминокислот. «Каши содержат мало аминокислоты лизин и много аминокислоты метионин. Фасоль наоборот: много метионина и мало лизина. Вот и ешьте и то, и то. И совсем не обязательно есть все вместе», — подчеркнул Мясников, предложив добавить в рацион сою.

Третьим дефицитным веществом телеведущий назвал железо. Он сказал, что в растительной пище железо в той структурной форме, которая «очень плохо всасывается в организм». Врач посоветовал принимать препараты железа дополнительно, вместе с аскорбиновой кислотой. Также можно покупать продукты, промышленно обогащенные железом: хлеб, хлопья и макароны.

У вегетарианцев может наблюдаться недостаток цинка, потому что из продуктов растительного происхождения он тоже всасывается плохо, говорит Мясников. «Особенно это важно учитывать родителям детей-вегетарианцев, у них потребности в цинке повышены», — отметал телеведущий.

Из-за того, что веганы не едят молочные продукты, организм недополучает кальций. Это вещество также присутствует в сое, брокколи, апельсиновом соке, репе и орехах. Мясников посоветовал добавлять лекарственные препараты кальция, но предостерег от одновременного их употребления с препаратами железа и цинка.

По словам телеведущего, также часто не хватает двух витаминов: D и B-12. Первый воспроизводится организмом под воздействием солнца, но в идеале он должен хотя бы частично поступать вместе с диетой. Второй витамин содержится только в продуктах животного происхождения. Поэтому восполнить его дефицит можно двумя способами: потреблять в пищу искусственно обогащенные им продукты (соевое молоко, каши) или есть морские водоросли.