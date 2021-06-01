Доктор Мясников развеял старый миф о моркови

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем морковь может быть полезна для здоровья. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он также развеял старый миф об одном из свойств овоща. Выпуск доступен на YouTube.

Доктор отметил, что в моркови содержится бета-каротин, который отвечает за характерно ярко-оранжевый цвет корнеплода. Этот растительный пигмент также снижает риск возникновения инсульта у людей, которые употребляют морковь в пищу. Кроме того, растение обладает большим запасом витаминов.

Вместе с тем Мясников отметил, что популярный миф о положительном влиянии моркови на зрение не является подлинным. По его словам, эту легенду запустили британцы во время Второй мировой войны.

«Они изобрели инфракрасные объективы, позволяющие видеть в темноте, но чтобы немцы не догадались раньше времени, они стали везде муссировать, что их пилоты едят морковку, поэтому зрение у них отличное и они видят в темноте», — объяснил врач. Он добавил, что немцы не поверили в легенду, но позже миф все равно распространился по миру.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, какую пользу может принести употребление холодного кофе. По ее словам, приготовленный методом колд брю напиток оказывает меньший мочегонный эффект и не окрашивает зубы.