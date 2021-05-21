Мясников развеял мифы о пользе некоторых продуктов

Некоторые продукты, считающиеся полезными, способны, наоборот, навредить человеку. Мифы о подобной еде развеял врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в этот список можно внести гематоген. Доктор подчеркнул, что в современных батончиках с таким названием нет ничего полезного. «Это просто вкусная конфетка, просто ириска, носящая гордое историческое название», — констатировал специалист.

Он также заверил, что апельсиновый сок вовсе не так полезен, как принято считать. Мясников пояснил, что наличие кальция и витамина С не оправдывает то, что в соке содержится большая доза сахара. Он посоветовал вместо сока употреблять в пищу сами апельсины, так как в них соотношение этих веществ более сбалансировано.

Ведущий призвал не путать творог с творожными десертами, которые содержат много сахара и молочного жира. Врач также не согласился с утверждением о полезности манной каши. По его словам, от нее из-за большого количества крахмала у человека резко увеличивается уровень сахара в крови. В качестве альтернативы он порекомендовал овсяную или гречневую каши.

Ранее Мясников назвал несколько способов сохранить здоровье суставов. Он также оценил популярные средства для лечения и посчитал их на самом деле неэффективными.