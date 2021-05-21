Мясников поделился способами сохранить суставы

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал несколько способов сохранить здоровье суставов. В программе «О самом главном» на «России 1» он поделился списком популярных средств, которые на самом деле неэффективны. Выпуск опубликован на YouTube.

Мясников отметил, что такие способы, как прием хондропротекторов и уколы гиалуроновой кислоты в сустав, были признаны неэффективными несколькими независимыми группами исследователей. В этом же перечне оказались иглоукалывание и парацетамол. «Все, что нам дают и говорят, что это вам поможет, оказалось бессмысленным», — подчеркнул доктор.

Говоря о том, как можно сохранить здоровье суставов, Мясников в первую очередь порекомендовал избегать травм. По словам врача, люди упорно занимаются тем, что травмируют собственные суставы. В качестве примера доктор привел бег — физическую активность, полезную «для сердца, для мышц, для дыхания, для обмена, для кожи», но губительную для коленей.

Мясников также отметил, что суставы необходимо правильно «кормить». Под этим доктор имел в виду физическую активность: по его словам, в суставах нет кровеносных сосудов, поэтому жидкости и питательные вещества попадают туда механически. Это значит, что чем больше человек ходит и упражняется, тем больше питательных веществ доходит до суставов.

Врач также раскритиковал представления о том, что продукты, которые в интернете называют полезными для суставов, могут помочь восстановить их. «Вы что, предполагаете, что я съел, это у меня разложилось на молекулы, всосалось в кровь, кровь пошла куда-то, и там все это восстановилось уже в суставе? Это звучит смешно даже для непрофессионала. А уж учитывая, что здесь нет кровеносных сосудов — тем более», — поиронизировал доктор.

Еще одним эффективным способом Мясников назвал похудение. Специалист поделился со зрителями результатами эксперимента: у 80 процентов людей, которые в течение полугода снизили вес на 10 процентов, практически исчезли проблемы с суставами.

В заключение доктор подчеркнул, что восстановить суставы невозможно и призвал россиян не надеяться на медицину и фармакологию, а беречь их.

Ранее Мясников назвал главные ошибки, которые люди допускают при укусе клещей. Доктор также раскритиковал популярные народные методы, к которые россияне прибегают в таких ситуациях.