Мясников назвал главные ошибки при укусе клещей

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал народные методы, которые россияне используют при укусе клещей. Главные ошибки он назвал в эфире шоу «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на YouTube.

Мясников объяснил, почему впившегося в кожу клеща нельзя мазать маслом. Существует мнение, что после этого он должен задохнуться, но это не так. Прижигать клеща также малоэффективно.

Извлекать клеща нужно так, чтобы не оставить в коже его голову и лапки. «Надо правильно [его] захватить и вывернуть», — пояснил специалист. В противном случае место укуса клеща может загноиться.

Лучше, если вытаскивать клеща из кожи будет специалист, причем вовремя, чтобы клещ не успел заразить человека боррелиозом. При клещевом боррелиозе инфекция попадает в кровь в течение суток или двое после укуса клеща.

Ранее в мае Мясников перечислил летние фрукты, которые могут оказаться смертельно опасными для детей. В их число входят абрикосы и персики, а точнее, их косточки.