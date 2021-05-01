Доктор Мясников посчитал себя примером для всех россиян

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что считает себя примером для россиян и призвал брать пример с него, начав закаляться. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», пишет РИА Новости.

«Все делайте так. Завидуйте!» — сказал Мясников после того как облился холодной водой. Специалист отметил, что ему совсем не холодно.

По словам врача, многие россияне отказываются от бани и процедур обливания водой из-за гипертонии и холестерина. Мясников признался, что также страдает от этих заболеваний, однако они ему не мешают этим заниматься.

В марте Мясников, раздевшись до трусов, бросился в сугроб, скатился в реку и, купаясь, призвал подписчиков к закаливанию. В подписи к видео Мясников рассказал, что прилетел в Сибирь на день рождения друга. По словам доктора, праздник справляли в тайге. Он заявил, что закаливание и лекарство обозначает куда больше, чем просто лекарство.