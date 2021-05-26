Мясников предупредил о смертельной опасности популярного у россиян продукта

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» предупредил о смертельной опасности колбасных изделий, популярного у россиян продукта. Фрагмент телепрограммы доступен на сайте «Вести.ру».

«Я давно призываю, что рекламу колбасных изделий надо запретить, как и рекламу табачных изделий. Сколько она унесла и уносит жизней, не сравнится с табаком», — заявил он.

По словам Мясникова, содержащийся в колбасе нитрит натрия повышает риск развития рака. Из-за наличия трансжиров, сахаров и прочего в 2015 году Всемирная организация здравоохранения отнесла колбасные изделия к канцерогенам, добавил врач. По его словам, отдельные виды промышленного мяса еще на стадии выращивания получают дозу гормонов роста и антибиотиков.

Кроме того, колбасные изделия вызывают эректильную дисфункцию у мужчин, отметил специалист. Он призвал отказаться от колбасы и сосисок, предпочесть им запеченное мясо, фермерские продукты или выдержанный сыр, а вместо белого хлеба употреблять продукт из цельных зерен.

Ранее Мясников развеял мифы о пользе некоторых продуктов. По его словам, в этот список можно внести гематоген, а также апельсиновый сок. Врач призвал не путать творог с творожными десертами, которые содержат много сахара и молочного жира и опроверг полезность манной каши.