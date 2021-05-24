Мясников назвал опасное для беременных растение

Врач и телеведущий Александр Мясников и генетик, кандидат биологических наук Екатерина Баранова в эфире программы «О самом главном» назвали растение, употребление которого в пищу может быть опасным для беременных женщин. Выпуск опубликован на YouTube.

Специалисты обозначили красный клевер, употреблять который, по словам Барановой, стало модно благодаря его использованию в китайских чаях. Некоторые люди, по словам генетика, начали делать такие чаи самостоятельно. При этом она подчеркнула, что для ряда людей, в частности, для беременных женщин, это может представлять опасность.

«Все может быть ядом, а может быть лекарством», — подчеркнула Баранова. Она также отметила, что растения высоко токсичны, особенно при приеме внутрь, хоть и используются для лечения.

Мясников же добавил, что красный клевер содержит фитоэстрогены — растительные соединения, которые могут вызывать эстрогенный или антиэстрогенный эффект.

Ранее телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева предупредила об опасности нескольких популярных комнатных растений. По словам врача, в число растений-«убийц» входят диффенбахия, монстера и антуриум.