Мясников рассказал о неожиданном симптоме инсульта

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о неожиданном симптоме инсульта. Его цитирует «Московский Комсомолец».

По словам доктора, человека должно насторожить выпадение полей зрения, когда он может увидеть происходящее сбоку. В таком случае стоит немедленно обратиться за медицинской помощью. Кроме того, не стоит игнорировать появление «мушек», ухудшение зрения, размытость и боль в глазах. Особенно это касается людей с гипертонией и диабетом.

При этом Мясников пояснил, что если появление «мушек» не сопровождается дискомфортом, то беспокоиться не стоит. Это состояние является естественным и возникает из-за денатурации белка. Оно чаще встречается с возрастом.

В апреле доктор рассказал о других симптомах, предвещающих инсульт. «Иногда перед приступом, сильным приступом мигрени начинаются какие-то видения… может быть, запахи, может быть, звуки, странное освещение, вот эта вот "аура", то есть вы чувствуете, что сейчас начнется приступ. Вот если у вас мигрень с "аурой", она может закончиться и инсультом в том числе», — вспомнил и описал симптом Мясников. Он добавил, что подобное проявление недуга чаще встречается у женщин.