Доктор Мясников раскрыл способ предсказать будущий инсульт

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл, какие правила необходимо соблюдать, чтобы избежать инсульта. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Специалист напомнил, что инсульт из-за того, что с юности люди ведут неправильный образ жизни: курят, употребляют алкоголь, плохо питаются и не следят за собой. «Если у тебя повышенный сахар, давление, ты не лечишься, если огромное брюхо, может быть инсульт», — предсказал врач.

На диагноз «инсульт» может влиять прием гормональных препаратов без рецепта врача, лишний вес, высокое давление. Доктор отметил, что необходимо контролировать объем талии, правильно питаться, не допуская атеросклеротических бляшек в сосудах, контролировать хронические заболевания.

Мясников пояснил, что инсульт и инфаркт не случаются на ровном месте. «Они начинаются за много лет до того, как катастрофа произошла. Контролируйте вес, сахар крови, холестерин, тогда все будет хорошо», — сказал он.

Ранее Мясников рассказал о неожиданном симптоме инсульта. По словам доктора, человека должно насторожить выпадение полей зрения, когда он может увидеть происходящее сбоку. В таком случае стоит немедленно обратиться за медицинской помощью. Кроме того, не стоит игнорировать появление «мушек», ухудшение зрения, размытость и боль в глазах.