Доктор Мясников назвал смертельную опасность варикоза

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях варикозное расширение вен может иметь большой вред для здоровья. Смертельную опасность этого заболевания он назвал в эфире передачи «О самом главном» телеканала «Россия 1».

По словам доктора, при варикозе зачастую развивается глубокий тромбоз. В результате, когда оторвавшийся сгусток крови поднимается вверх, он может вызвать инфаркт легкого, способный привести к смерти.

Также врач пояснил, что примерно у одного процента людей в мире существует незаращение межсердечной перегородки, отделяющей «правое сердце от левого», из-за чего возможна парадоксальная эмболия (заболевание, при котором воздушные эмболы попадают в артерии большого круга кровообращения, вызывая их непроходимость), а впоследствии и инсульт.

«По законам анатомии он [парадоксальный эмбол] никогда не попадет из правого сердца в левое. Чтобы попасть в мозг и вызвать инсульт, надо ему быть в левом сердце. Но если есть этот дефект, то по закону подлости он может перейти на другую сторону и вызвать инсульт», — пояснил Мясников.

Ранее Мясников рассказал, чем морковь может быть полезна для здоровья. Он также развеял старый миф об одном из свойств овоща.