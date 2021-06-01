Мясников описал напоминающую о себе ночью смертельную болезнь

Телеведущий и главный врач московской городской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о смертельной болезни, которая может напоминать о себе ночью. Речь идет о расслаивающейся аневризме аорты, передает РИА Новости.

«Очень плохой симптом, когда [спина] болит ночью. Еще Гиппократ говорил: когда спина не проходит ночью, это может быть плохим прогностическим признаком. У меня была больная, у которой болела спина ночью, и никто об этом не подумал. И потом она умерла. Там оказалось расслоение аорты», — описал случай медик.

Он также вспомнил собственный пример: однажды боль в спине ночью стала предвестником опоясывающего герпеса. Врач рассказал, что подтягивался на передаче, и у него заболело плечо. Но не признался, что у него также болит спина по ночам. На следующий день у ведущего проявился герпес.

В случае болей в спине Мясников призвал не тянуть и скорее обратиться к врачу.

Ранее телеведущий рассказал, что чувство недосыпа может свидетельствовать об обструктивном апноэ сна (слип-апноэ), которое приводит к тяжелым заболеваниям и повышенному риску смерти. По его словам, разбитость и дневная сонливость распространены так же сильно, как и склонность к повышенному сахару.