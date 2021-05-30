Доктор Мясников признал смертельную опасность из-за дневной сонливости

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что чувство недосыпа может свидетельствовать об обструктивном апноэ сна (слип-апноэ), которое приводит к тяжелым заболеваниям и повышенному риску смерти. Опасность симптома дневной сонливости он признал в эфире телеканала «Россия 1». Выпуск его передачи доступен на YouTube.

«Человек ночью лежит, храпит, мышцы мягкого неба ослаблены, ткани мягкого неба западают и перекрывают вам вход в дыхательное горло. И вот, вы храпите, потом вы замираете на несколько секунд, а потом жуткий всхрап», — описал Мясников симптомы недуга.

По словам доктора, разбитость и дневная сонливость распространены так же сильно, как и склонность к повышенному сахару.

«Вы можете ходить к врачу, он может обкормить вас таблетками, а ничего не будет, пока мы не уберем это слип-апноэ. От него люди и умирают чаще, и заболевают тяжелыми заболеваниями чаще. Надо лечить», — заключил врач.

Для диагностики синдрома Мясников посоветовал страдающим от недуга людям обратиться к врачу-сомнологу, который в случае подтверждения диагноза пропишет индивидуальное лечение.